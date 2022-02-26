Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

AA, Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Altınözü, Göçmen, Hatay, Güncel, Haberler

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