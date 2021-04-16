Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı
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Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı

Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da polis, 204 personel, 30 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Hatay'da polis, 204 personel, 30 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Kamu düzeninin sağlanması, virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riskin yönetilmesi, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla yapılan karadan ve havadan asayiş uygulaması yapıldı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesi Armutlu Mahallesi bağlı ara sokaklar, Gündüz caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Armutlu Semt Pazarı önü Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Antakya ve Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü katılımıyla 204 personel, 30 ekip ile yapılan kontrolde 1590 vatandaşın genel bilgi toplama kaydı sorgulandı. 130 araç ile 18 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan aramada uyuşturucu bulundurmak suçundan aranan bir şüphelinin yanı sıra, hırsızlık suçundan aranan bir şahıs ve 5 yoklama kaçağı hakkında işlem başlatıldı.

Aynı zamanda asayiş uygulamasına narkotik köpeğiyle de destek verildi. - HATAY

Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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