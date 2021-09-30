Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı - Haberler
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Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf eden eski uzman çavuş Turgay Mert, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenleri bulunmuş ve baş şüpheli olan baba Turgay Mert ise polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınmıştı. Olay günü, önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Hatay'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğuyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı

TUTUKLANDI

Şüpheli baba Turgay Mert'in, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğuyla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı

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Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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