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Hatay'da elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel

- Hatay'da elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik direği ve ağaçlar devrildi.

HASSA, HATAY (İHA) - - Hatay'da elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik direği ve ağaçlar devrildi.

Hassa'da 10 yıl aradan sonra şehir merkezine kar yağdı. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Sokakta bulunan elektrik direği karın yükünü kaldıramayarak devrildi. Şehir merkezinde bulunan bazı ağaçlar da devrildi.

Uzun süredir Hassa'ya böyle bir karın yağmadığını söyleyen Mithat Meydan, "35 yıldır bu şekilde kar görmedik. Alışkın olmadığımız bir durum tabi karın yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi bazı köy yolları kapandı. Sokağımızda bulunan elektrik direkleri devrildi şuan elektriksiz kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Hatay'da elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi

Hatay'da elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi

Hatay'da elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri

Hatay, Hassa, kar, Güncel, Haber

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