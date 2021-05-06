Son dakika haberi! "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı

Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Polisin üzerine motosiklet süren şahıs -Polise motorsikletin çarpması "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir...

Polisin üzerine motosiklet süren şahıs

-Polise motorsikletin çarpması "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir kişinin kullandığı motosikletin trafik polisine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletli polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Kısa süren kovalamaca sonrası bir akaryakıt istasyonuna giren motosikletli, kendisini yaya olarak durdurmak isteyen polis memuruna çarptı. Kazada motosiklet de devrildi.

Motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan polis memuru 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonra yaya olarak kaçan sürücü gözaltına alındı.

Kaza anının yansıdığı iş yerinin güvenlik kamerasında akaryakıt istasyonu içinde kaçmaya çalışan motosikletlinin, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp, yaya olarak kaçması yer alıyor.

Son dakika haberi! 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı
Son dakika haberi! 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı
Son dakika haberi! 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı
Son dakika haberi! 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, bu kez de maske takmadığı için gözaltına alındı
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, bu kez de maske takmadığı için gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Serdar Aziz Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:47:14. #1.16#

title