Son dakika haberi! "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı

Son dakika haberine göre Polisin üzerine motosiklet süren şahıs -Polise motorsikletin çarpması "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir...