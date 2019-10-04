04.10.2019 14:15

Hatay'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Hatay'da her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Antakya Atatürk Parkı'nda Hatay İ Sağlık Müdürlüğü ve çeşitli sağlık derneklerinin öncülüğünde farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Yürümemin sağlıklı bir eylem olduğunu ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte diyabet ve meme kanserinde erken tanının önemine de dikkat çekildi. Etkinliğe Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Hatay Halk sağlığı Başkanlığı, Diyabetle yaşam derneği, Antakya'daki çeşitli okullar, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Hatay Halk Sağlığı Başkanı ve Hatay İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mehmet Özdoğan, günümüzde fiziksel aktivitelerin bedensel ve ruhsal iyileşme üzerinde etkilerinin iyi anlaşılmadığına dikkat çekerek gerçekleştirilen etkinliğin çocuklar başta olmak üzere her yaştan kişi için fiziksel aktivitenin önemli olduğuna vurgu yapma amacı taşıdığını söyledi. Etkinlik kapsamında toplanan gruplar ellerindeki afiş ve pankartlarla Atatürk parkı içinde yürüyüş yaptı.

Kaynak: DHA