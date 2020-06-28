Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
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Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi

Hatay Hassa'da serinlemek için dereye giren Suriyeli baba ile iki oğlu hayatlarını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

28.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:01

Hatay'ın ın Hassa ilçesinde serinlemek için dereye giren Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile oğulları Abdullah (9) ve Mahmut (10), yaşamlarını yitirdi.

DERE KENARINDA YÜRÜYEN BİR KİŞİ HAREKETSİZ 2 KİŞİYİ GÖRDÜ

Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Kıvrım Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarından yürüyerek ilerleyen Hakan Gürbüz (27), iddiaya göre su üzerinde hareketsiz 2 kişiyi gördü.

Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi

SURİYELİ BABA VE OĞULLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Suya girip, müdahale bulunan Gürbüz, hayatlarını kaybettiğini anlayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sırasında bir cansız beden daha su üzerine çıktı. Cesetlerin, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ekrem Hammadi ile oğulları Abdullah ve Mahmut olduğu tespit edildi. Olay yerine Cumhuriyet savcısı da gelerek, cesetler üzerinde incelemede bulundu.

Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olayı haber alan ailenin yakınları, Kıvrım Deresi'ne geldi. Gözyaşı dökerek, cansız bedenlere yaklaşmaya çalışan grubu, jandarma ekipleri uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerin ardından sudan çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

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