Hatay'da denize giren kişi boğuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi Dörttaş Sahili yakınlarında hayvanlarını otlatan Mehmet Kılınç (64) ve kardeşi Mitat Kılınç (44), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan kardeşler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Mehmet Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA