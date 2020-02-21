Hatay'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verildi
Haberler » Güncel » Hatay'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verildi - Haber

Hatay'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verildi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Hatay'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verdi.

21.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:46
Hatay'da

Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. , 'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verdi.

Tarhan, Kongre Merkezi'ndeki konferansında, bu dönemde insanların yaşam felsefesinin değiştiğini söyledi.

Değişen hızlı bir teknolojinin de var olduğunu ifade eden Tarhan, "Hızlı teknolojiyle hayattaki birçok olaylara bakış değişti. Böyle bir değişim içerisinde ailenin etkilenmemesi mümkün değil." dedi.

Tarhan, değişen dünya içinde ailenin önemini de anlattı.

Konuşmasının sonrasında Tarhan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler