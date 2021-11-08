Hatay'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi H.A. (30) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen terör örgütü Deaş üyesi H.A. (30) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Türk vatandaşı H.A.'nin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri takibe aldıkları H.A.'yı Kıyıgören Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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