Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
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Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler

09.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:48

Hatay'da ormanlık alanda çıkıp rüzgarın kuvvetiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler geldi.

Sabah saatlerinde Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangından 2 apartman, 4 iş yeri ve 2 araç etkilendi.

Yangının nasıl çıktığını henüz bilinmezken, bölgeden ilk fotoğraflar geldi:


Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler
Haber Yorumları (3)
İDİL: yönetim ve o bölgede yaşayanlar yüz vermesse vatan hainleri barınamaz böyle yanıncada ah tuh etmeyeceksiniz.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
DANU: memlekette orman bırakmadılar sabotaj bunlar, orman ve tarım bakanı sadece bakıyor hiç bir önlem yok demeç dahi verdiğini duymadım acilen istifa etmeli
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
MİSAFİR: vatan hainleri yakıyor ormanları kalleşler
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 14:52:24. #1.14#
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