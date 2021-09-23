Hatay'da Cemil Meriç Kültür Evi'nin açılışı yapıldı

HATAY (AA) - Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in Reyhanlı ilçesindeki doğduğu ev kültür evine dönüştürülerek açılışı yapıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cemil Meriç'in her şeyden önce Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Cemil Meriç'i anlamak, anlatmak ve çizdiği yolda yürüyebilmek anlamında gayret gösterdiklerini ifade eden Doğan, "Cemil Meriç'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu anlamak için bu evin yaşatılması gerekiyordu. İçerisinde sinema salonu, kütüphanesiyle ziyaretçilerin memnun kalacağı bir ortam oluşturulmuş, zaman içerisindeki tüm eksikler giderilerek buranın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç de babasının doğduğu evinin gelecek kuşaklara aktarılmasında başta emeği geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Cemil Meriç Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ümit Meriç, açılışın ardından protokol üyelerine evin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi verdi.

Açılışa Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi ve Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç ve çok sayıda davetli katıldı.

Hatay Valiliği ve Reyhanlı Kaymakamlığı tarafından restore edilerek Cemil Meriç Kültür Evi'nde yazara ait kitaplar, fotoğraflar, notlar ve kişisel eşyalar sergileniyor.

Evin bir bölümünde Cemil Meriç'in kendi sesinden hayat öyküsü üç boyutlu animasyon filmle anlatılıyor.