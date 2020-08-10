Hatay'da çalıntı klima operasyonu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalıntı klima operasyonunda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalıntı klima operasyonunda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait klimaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ilçe genelinde sekiz ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 12 klimaya el konuldu.

Ekipler tarafından, Kabahatlar Kanunu'na göre 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA