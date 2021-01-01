Botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

01.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:17

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, 3 bot ve sualtı ekibiyle denizden, jandarma da kıyıdan arama yapıyor.

Ali Nail Gündoğan, önceki gün akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılmış, kendisinden haber alınamaması üzerine durum dün jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirilmişti.

Botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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