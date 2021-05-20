Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
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Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi, iş yerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi, iş yerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Akbez Mahallesi'nde, silah sesi duyan çevredekiler, kontrol etmek için girdiği iş yerinde 17 yaşındaki S.Y'nin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, tüfekle vurulan S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.Y'nin cenazesi otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da bir kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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