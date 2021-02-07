Hatay'da belediyeye ait yakıt tankeri ile çöp kamyonu çarpıştı: 1 ölü
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Hatay'da belediyeye ait yakıt tankeri ile çöp kamyonu çarpıştı: 1 ölü

07.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:08
Hatay'da belediyeye ait yakıt tankeri ile çöp kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Hatay'ın Antakya ilçesinde yakıt tankeri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yakıt tankeri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait 31 FG 352 plakalı yakıt tankeri ile 31 ACB 611 plakalı çöp kamyonu, Odabaşı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, çöp kamyonunun arkasındaki temizlik işçisi Sıtkı Vural, sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 12:08:32. #1.15#
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