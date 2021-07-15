Hatay'da balık üretim çiftliğinin temeli atıldı
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Hatay'da balık üretim çiftliğinin temeli atıldı

Hatay'da balık üretim çiftliğinin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulacak balık üretim çiftliğinin temeli atıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulacak balık üretim çiftliğinin temeli atıldı.

Akdarı Mahallesi'nde, TKDK'nin hibe desteği sunduğu çiftlik için temel atma töreni yapıldı.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, törende, üretim çiftliğinin ilçeye hayırlı olacağını ve gelecek dönemde istihdam sağlayacağını söyledi.

Törene, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, TKDK Hatay İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy ve davetliler katıldı.

Hatay'da balık üretim çiftliğinin temeli atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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