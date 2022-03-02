Hatay'da bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama - Haberler

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Hatay'da bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da bağ evinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

Hatay'da, girdikleri bağ evinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'da, girdikleri bağ evinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki bir bağ evinden televizyon ve yaklaşık 20 bin lira değerindeki altın bileziğin çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evin girişindeki güvenlik kamerası kaydından zanlıların M.E. ve A.H. olduğunu belirledi.

Bağrıyanık Mahallesi'nde yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evin güvenlik kamerasına, maske ve şapka takan zanlıların rahat tavırlarla evin kapısını kırıp içeri girmesi yansıyor. Kayıtta, şüphelilerden birinin eve girmeden önce balkondaki bezle ayakkabısını silmesi de yer alıyor.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Turunçlu, Hatay, Güncel, Haberler

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