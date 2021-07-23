Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
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Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı Hatay'da arazi kavgası 1 ölü 7 yaralı Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında arazi tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

HATAY - Hatay'da arazi kavgası 1 ölü 7 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında arazi tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Olay akşam saatlerinde Arsuza bağlı Kozaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları arasında tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile pompalı tüfeklerinde kullanıldığı olayda Mehmet Gözüküçük hayatını kaybederken yaralanan 7 kişi İskenderunda çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Polis ve jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'da arazi kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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