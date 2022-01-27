HATAY'DA AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ SANATI SERGİSİ AÇILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HATAY'DA AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ SANATI SERGİSİ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜNYANIN en büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Ahşap İşlemeciliği Sanatı Sergisi açıldı.

HATAY (DHA) - DÜNYANIN en büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Ahşap İşlemeciliği Sanatı Sergisi açıldı. 11 sanatçının hazırladığı, yüzlerce farklı eserin beğeniye sunulduğu sergi, 30 Ocak günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak.

Dünyanın en büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Ahşap İşlemeciliği Sanatı Sergisi açıldı. Müzenin giriş kısmında oluşturulan alanda, 11 sanatçının hazırladığı, tablo, el oyması, minyatür eser ve yakma çalışmalarının bulunduğu serginin açılış törenine, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Adnan Özkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 30 Ocak günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak.

HATAY'DA AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ SANATI SERGİSİ AÇILDI

HATAY'DA AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ SANATI SERGİSİ AÇILDI

HATAY'DA AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ SANATI SERGİSİ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arkeoloji Müzesi, Hatay, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title