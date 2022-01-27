HATAY'DA AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ SANATI SERGİSİ AÇILDI

HATAY (DHA) - DÜNYANIN en büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Ahşap İşlemeciliği Sanatı Sergisi açıldı. 11 sanatçının hazırladığı, yüzlerce farklı eserin beğeniye sunulduğu sergi, 30 Ocak günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak.

Dünyanın en büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Ahşap İşlemeciliği Sanatı Sergisi açıldı. Müzenin giriş kısmında oluşturulan alanda, 11 sanatçının hazırladığı, tablo, el oyması, minyatür eser ve yakma çalışmalarının bulunduğu serginin açılış törenine, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Adnan Özkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 30 Ocak günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak.