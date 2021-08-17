Hatay'da AFAD farkındalık eğitimi çadırı kuruldu
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Hatay'da AFAD farkındalık eğitimi çadırı kuruldu

Hatay'da AFAD farkındalık eğitimi çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Altınözü'nde AFAD farkındalık eğitim çadırı kuruldu.

Hatay İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Altınözü'nde AFAD farkındalık eğitim çadırı kuruldu.

Tacettin Sürmeli Parkı'nda kurulan çadırda, görevliler tarafından, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili vatandaşlara bilgiler verildi.

Ziyaretçilere broşür, el kitabı ve afişlerin dağıtıldığı çadırda çocuklara da boyama kitapları hediye edildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Hatay'da AFAD farkındalık eğitimi çadırı kuruldu
Hatay'da AFAD farkındalık eğitimi çadırı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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