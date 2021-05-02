Hatay'da 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti; o anlar kamerada
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Hatay'da 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti; o anlar kamerada

Hatay'da 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel

HATAY'da, 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Mehmet Gökhan K. (25), tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

HATAY'da, 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Mehmet Gökhan K. (25), tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Gencin kendisini boşluğa bıraktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Mehmet Gökhan K., cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmek için bir süre çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin önlem alma çalışmaları sırasında kendini bir anda boşluğa bırakan Mehmet Gökhan K., olay yerinde hayatını kaybetti. 

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan intihar anı, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Hatay'da 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti; o anlar kamerada
Hatay'da 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti; o anlar kamerada
Hatay'da 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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