Son dakika haberi | Hatay'da kaçak içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Hatay'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberi | Hatay'da kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 260 litre sahte içki, 2 kilo 500 gram içki aroması, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 260 litre sahte içki, 2 kilo 500 gram içki aroması, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik olarak Antakya ve Defne ilçelerinde Kuzeytepe, Maşuklu, Gümüşgöze ile Bahçeköy mahallelerinde 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 260 litre sahte içki, 2 kilo 500 gram içki aroması, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.G., M.G., M.A. ve H.K. yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haberi | Hatay'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title