Hatay'da 22 kaçak göçmen yakalandı

HATAY'ın Hassa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 22 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan araçta 22 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ile sürücü M.H., sınır dışı edilmek üzere Reyhanlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.