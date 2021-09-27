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Hatay'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Hatay'da 22 kaçak göçmen yakalandı

HATAY'ın Hassa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 22 kaçak göçmen yakalandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 22 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan araçta 22 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ile sürücü M.H., sınır dışı edilmek üzere Reyhanlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Hatay'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
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