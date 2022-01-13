Hatay'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildiAlınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Kırıkhan'da durumundan şüphelenilerek durdurulan...

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Kırıkhan'da durumundan şüphelenilerek durdurulan 46 plakalı araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan yabancı uyruklu H.A. ile M.O. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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