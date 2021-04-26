Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları hafif ticari aracı Dörtyol ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Hatay'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktıkları ve yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücü M.K. ve B.E.M. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Fırat Aydınus Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:12:49. #1.14#

title