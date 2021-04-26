Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları hafif ticari aracı Dörtyol ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Hatay'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktıkları ve yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücü M.K. ve B.E.M. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan