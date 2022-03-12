Hatay'da 1 milyon beşyüz bin dolarlık sahte para operasyonu - Haberler

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Hatay'da 1 milyon beşyüz bin dolarlık sahte para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 1 milyon beşyüz bin dolarlık sahte para operasyonu

Hatay'ın Defne içesinde 15 bin 500 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Defne içesinde 15 bin 500 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Defne İlçesinde sahte ABD doları satışı yapıldığı bilgisi aldı.

Defne İlçesi Aşağıokcular Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda E.Y., H.Ç., A.U., D.Y. ve A.G. isimli şahısların sahte para satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden E.Y.'de 15 bin 500 adet 100 dolarlık sahte banknotlardan oluşan 1 milyon 550 bin ABD doları ele geçirildi.

Şüpheliler E.Y., H.Ç., A.U., D.Y. ve A.G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jandarma, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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