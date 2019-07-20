HATAY ÇEVRECİ BALIKLAR SAHİLLERİ TEMİZLEYECEK

HATAY İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı, Belediye ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Şubesi'nin katkılarıyla 'çevreci balıklar sahili temizliyor' projesi başladı.

İskenderun Anıt Alanı'ndaki projenin başlangıç törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Av. Murat Hayzaran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, davetliler ve vatandaşlar katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, kıyılarla denizlerin uzun süre korunması için çocuklar ve gençlerde çevre bilincini oluşturarak kamusal farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını belirtti. Kutlu, Türkiye çapında Deniz Ticaret Odası olarak 'Sıfır atık mavi' projesini, TURMEPA ile yürütüyoruz. Bir STK olarak çevreye duyarlıyız. İskenderun'un denizinin kirlenmesini istemiyoruz. Bu proje ile de farkındalık yaratmak isteniyor dedi.Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da çevre duyarlılığına dikkat çekerek Türkiye'nin uzun sahil şeridi, yaygın iç sular ve nehir sistemleri sebebiyle önemli ölçüde balıkçılık kaynaklarını sahip olduğu, ülke olarak pozitif bir dış ticaret dengesine sahip ve ihracatını yaptıkları tek hayvansal ürünün balık olduğuna dikkat çekti. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Türkiye'nin kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek, gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Hatay'ın sahil şeridi uzunluğunun 183 kilometre olduğuna vurgu yapan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 4 balıkçı barınağı, iki su işletme tesisimiz var. Açılışını yaptığımız proje ile plastik atıklardan doğa ve denizlerimizi koruma, yeni plastik atıkların denizlerimize karışmasının engellenmesi, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratarak denizlerimde meydana gelen kirliliğe dikkat çekilmesi amaçlanmaktadırdedi. Konuşmaların ardından anıt alanına yerleştirilen balık motifli geri dönüşüm kutusu törenle hizmete açıldı. Törenin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından vatandaşlara İskenderun Körfezi'nde yaşayan canlıları konu alan boyama kitabı dağıtılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de dondurma ikram etti.

Kaynak: DHA