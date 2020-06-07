Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
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Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili attığı tweette virgül kullanmaması gereken yerde virgül kullanınca bir takipçisi "Bağlaçlar arasına noktalama işareti konulmaz" diyerek uyarıda bulundu. Bakan Koca cevaben "Bağlaçlar arasına virgül konulmaz, bizimki sosyal mesafe tutkusundan" dedi.

07.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık ortamlarda maske takma kriterlerine dair bir mesaj yayımladı. Ancak mesajında imla hatası yapan Koca, bir takipçisi tarafından uyarıldı. Koca ise takipçisinin uyarısına verdiği yanıtta görenleri kahkahaya boğdu.

Koca, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bir takipçisi ise Koca'yı "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" diyerek uyardı.

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahalara boğdu

"BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN"

Bunun üzerine Bakan Koca, takipçisinin uyardığı tweeti alıntılayarak "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" şeklinde yanıt verdi.

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahalara boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu

Güncel Manşet

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