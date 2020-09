Hatalı arazi ölçümleri köyü karıştırdı

Bursa'nın Karacabey ilçesi kırsal mahallelerinden İnkaya'da vatandaşlar köylerinde yapılan hatalı arazi ölçümlerinden şikayetçi. Sorunun devletin kadastro ölçüm işini özelleştirmesi ile birlikte başladığı iddia edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi kırsal mahallelerinden İnkaya'da vatandaşlar köylerinde yapılan hatalı arazi ölçümlerinden şikayetçi. Sorunun devletin kadastro ölçüm işini özelleştirmesi ile birlikte başladığı iddia edildi.

Karacabey'in şirin köylerinden İnkaya'da son zamanlarda yapılan arazi ölçümlerinin tapulama esnasında yapılan ölçümlerle uyuşmadığını iddia eden köylüler isyan etme noktasına geldi. Konu hakkında bilgi veren İnkaya Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Yıldız, köylerinde 1962 yılında kadastro çalışması yapıldığını, bu çalışmaların günümüze kadar sorunsuz bir şekilde köylüler tarafından uygulandığını ve eski tapulama ile ilgili köyde bir sorunun olmadığını belirtti. Yıldız, ancak devletin kadastro ölçüm işini özelleştirmesi ile birlikte şu an resmi olarak ölçüm yetkisi olan büronun kullandığı ölçüm değerleri ile tapulama esnasında kullanılan ölçüm değeri arasında farklılık olduğunu bildirdi. Dernek Başkanı İdris Yıldız şunları söyledi:

"Eskiden beri süregelen tarla sınırlarında çok büyük kayma ve bozukluklar olmamasına rağmen yeni yapılan ölçümlerde yer yer arazi sınırlarında 10-15 metreye yakın farklılıklar ortaya çıktı. Bu durum da köydeki tüm parselleri etkiledi."

Yıldız, "Yeni ölçüm sonunda ortaya çıkan tabloda vatandaş birbirini suçlamakta ve adli boyuta taşınacak davalık ölçümler meydana geliyor. Sorunun temelinde yeni ölçüm var. Ölçüm yapılan yerlerin tapulama esnasında kullanılan değerlere uymamasından kaynaklanıyor. Bu durum da sınırdaş parsel köylülerin birbirine kötü gözle bakmasına sebep oluyor" dedi.

Yıldız, sorunun 1962 yılında yapılan kadastro çalışmalarında kullanılan ölçüm değerleri, sınır mihenk taşları ve bütünleşik yan parseller kontrol edilerek yapıldığında çözüleceğini kaydederek, "60 yıldır köylünün ekip biçtiği, hatta meyve ağacı ektiği tarlanın ölçümü ile yan parselin içinde dahi göründüğü ortaya çıkıyor. Yanlış ölçümden dolayı köydeki huzur ve sükunetin bozulduğunu söyleyebilirim. Konu epey sıkıntılı ve can sıkıcı. Bunun çözümü noktasında da Karacabey Kadastro Birimi hiçbir şey yapamıyor. Kurumlar topu birbirine atıyor. Böyle çözüm bulunamaz. Tarlasına resmi ölçüm yaptıran vatandaş, elinde ölçüm yapılırken pafta parsel haritaları olmadığı için yapılan her işlemin doğru ve sorunsuz olduğunu sanıyor. Yan parsel sahipleri ile haksız yere kavgalar oluyor. Konunun bir an önce çözüme kavuşması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı