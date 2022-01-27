Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı, Sertaç Özdemir - Güncel

Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber olduZONGULDAK Zonguldak Ereğli ilçesinde Bakırlık köyünde evinde rahatsızlanan hasta için özel idare ekipleri seferber oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu

ZONGULDAK Zonguldak Ereğli ilçesinde Bakırlık köyünde evinde rahatsızlanan hasta için özel idare ekipleri seferber oldu. Kapalı olan köy yolu kepçe ile açılarak hastaya ulaşıldı.

Zonguldak il genelinde devam eden kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bakırlık Köyünde evinde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle özel idare ekipleri kapalı olan köy yolunu açarak hastaya ulaşıldı. Ambulansla alınan hasta tedavi edilmek üzere ilçe hastanesine kaldırıldı.

Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu

Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu

Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Güncel

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title