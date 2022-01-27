ZONGULDAK (İHA) - Hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu

ZONGULDAK Zonguldak Ereğli ilçesinde Bakırlık köyünde evinde rahatsızlanan hasta için özel idare ekipleri seferber oldu. Kapalı olan köy yolu kepçe ile açılarak hastaya ulaşıldı.

Zonguldak il genelinde devam eden kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bakırlık Köyünde evinde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle özel idare ekipleri kapalı olan köy yolunu açarak hastaya ulaşıldı. Ambulansla alınan hasta tedavi edilmek üzere ilçe hastanesine kaldırıldı.