Ortalığı ayağa kaldıran skandal! 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler

Osaka Üniversite Hastanesi'ndeki skandal büyük yankı uyandırdı. 30 yıl boyunca hastalara tuvaletler için özel olarak arıtılan suyu içiren hastane hakkında soruşturma açıldı.

BAĞLANTI HATASINDAN KAYNAKLI

Suita şehrinde bulunan Osaka Üniversite Hastanesi bir hijyen ihmaliyle gündemde. Hastanede tuvaletler için kullanılan arıtılmış suyun 30 yıldır yanlışlıkla içme suyu olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapımı süren yeni arıtma tesisinin inşaatı sırasında yapılan incelemelerde fark edilen skandalın hastanenin 1993'teki kuruluşu sırasında yapılan bir tesisat bağlantı hatasından kaynaklandığı belirtildi.

120 MUSLUKTAN AKTI

Söz konusu hattan gelen suyun içme suyu haricinde el yıkamak ve gargara yapmak için kullanılanlar da dahil 120 musluktan aktığı belirtilirken, buna rağmen şimdiye dek yapılan rutin testlerde herhangi bir soruna rastlanmadığı vurgulandı.

HASTANE YÖNETİMİ AF DİLEDİ

Olayın basına yansımasının ardından hastane yönetiminden özür açıklaması geldi. Osaka Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kazuhiko Nakatani, saygın bir hastanenin böyle bir olayla anılmasından üzüntü duyduklarını belirterek, kamuoyundan özür diledi. Nakatani, gerekli tedbirlerin daha sıkı şekilde alınacağı sözünü de verdi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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