Hastaneye kaldırılan Hakan Altun yoğun bakıma alındı
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Hastaneye kaldırılan Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Hastaneye kaldırılan Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hakan Altun, 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri öncesi hastanelik oldu. Şarkıcının, beyin kanaması şüphesiyle beş gün yoğun bakımda tutulacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Hakan Altun, Kanal D'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastanelik oldu. Şarkıcı, beyin kanaması şüphesiyle Kanal D'nin bulunduğu Bağcılar'dan Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yıl önce beyin tümörü operasyonu geçiren Altun'un, beş gün yoğun bakımda kalacağı öğrenildi. Konuşma kaybı ve beyin kanaması riski olduğu iddia edilen Altun, gözlem altında tutulacak. Haberi öğrenir öğrenmez Altun'un annesi Meral Altun da hastaneye koştu. Şarkıcının partneri Sibel Can ile Hüsnü Şenlendirici de hastaneye gitti.

Kaynak: Snob Magazin

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