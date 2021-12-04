Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum

Birleşik Krallık'ta daha önce benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi, çarşamba polisle irtibata geçerek bir hastanın rektumundan II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

57 MİLİMETRELİK MERMİ

Doktorlar, ameliyatla mermiyi hastanın rektumundan başarıyla çıkardı. Patlayıcı imha ekibinin incelemelerinde merminin II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 57 milimetrelik tanksavar mermilerinden olduğu tespit edildi.

AYAĞI KAYIP ÜSTÜNE OTURMUŞ

Hastaneden yapılan açıklamada, kimliği paylaşılmayan hastanın askeri teçhizatlara meraklı olduğu ve bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu belirtildi. Hastanın doktorlara "mermiyi yere koyduğunu, daha sonra ayağının kaydığını ve merminin üstüne düştüğünü, merminin de rektumuna girdiğini" söylediği ifade edildi.

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