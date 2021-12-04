Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum

Birleşik Krallık'ta bir adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı. Konuyla ilgili konuşan hasta, "Mermiyi yere koydum ve ayağım kayınca üstüne oturdum" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ta daha önce benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi, çarşamba polisle irtibata geçerek bir hastanın rektumundan II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

57 MİLİMETRELİK MERMİ

Doktorlar, ameliyatla mermiyi hastanın rektumundan başarıyla çıkardı. Patlayıcı imha ekibinin incelemelerinde merminin II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 57 milimetrelik tanksavar mermilerinden olduğu tespit edildi.

AYAĞI KAYIP ÜSTÜNE OTURMUŞ

Hastaneden yapılan açıklamada, kimliği paylaşılmayan hastanın askeri teçhizatlara meraklı olduğu ve bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu belirtildi. Hastanın doktorlara "mermiyi yere koyduğunu, daha sonra ayağının kaydığını ve merminin üstüne düştüğünü, merminin de rektumuna girdiğini" söylediği ifade edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title