Hastaneye giderken hız sınırını aştığı için yazılan 652 liralık para cezasını iptal ettirdi
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Hastaneye giderken hız sınırını aştığı için yazılan 652 liralık para cezasını iptal ettirdi

22.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:57
Hastaneye giderken hız sınırını aştığı için yazılan 652 liralık para cezasını iptal ettirdi

Adana'da otomobiliyle hastaneye giderken hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası yazılan hukuk öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, açtığı davayla cezayı iptal ettirdi.

Adana'da otomobiliyle hastaneye giderken hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası yazılan hukuk öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, açtığı davayla cezayı iptal ettirdi.

İstanbul Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Tanrıöver, 18 Ocak'ta Ceyhan'daki bahçelerinde düşerek kolun incitti.

Bu sırada hastaneye giderken hız limitini aşan ve 652 lira para cezası kesilen Tanrıöver, o tarihte aldığı 2 günlük iş göremezlik raporuyla Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Mahkeme, Tanrıöver'in başvurusunu haklı bulup yazılan idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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