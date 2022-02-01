Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hasta toprağa verildi

YOZGAT'ta, yüksek tansiyon ve diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yangın merdiveninde ölü bulunan Yurdagül Yıkılmaz (59), Çayıralan ilçesinde toprağa verildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Hastamızın yangın merdiveninden dışarı çıktığına dair kamera kayıtlarımız var. Hastamız bu süreçte paniğe mi kapıldı, rahatsızlığı ile ilgili anormal bir şey mi oldu, dışarıda ne kadar kaldı ve soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığa bağlı bir ölüm mü oldu; bunu bilemiyoruz. Otopsi sonuçları ile belli olacak" dedi.

Çayıralan ilçesinde bağlı Karakışla köyünde yaşayan, evli ve 4 çocuk annesi Yurdagül Yıkılmaz, yakınları tarafından yüksek tansiyon ve diyabet rahatsızlığı nedeniyle Çayıralan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Yıkılmaz, 26 Ocak akşamı Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yıkılmaz, daha sonra yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tansiyonu ve kan şekeri düşürülen Yurdagül Yıkılmaz, ardından hastanenin 3'üncü katında bulunan nöroloji servisine yatırıldı. Yıkılmaz, önceki gün gece saatlerinde, yanında refakatçi olarak bulunan oğlu uyuduğu sırada odadan çıktı. Görevli hemşirenin, Yıkılmaz'ın odada olmadığını fark etmesi üzerine hastane içinde arama yapıldı. Yıkılmaz, hastanenin yangın merdiveninde hareketsiz bulundu. Yapılan incelemede Yıkılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yurdagül Yıkılmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yıkılmaz'ın cenazesi köyde toprağa verildi.

Yurdagül Yıkılmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Yıkılmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.