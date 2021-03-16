Hastaneden kaçan şizofren hastası genç, kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü
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Hastaneden kaçan şizofren hastası genç, kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

16.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:13
Hastaneden kaçan şizofren hastası genç, kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da psikolojik sorunları nedeniyle bugün yatırıldığı hastaneden kaçtığı belirtilen 25 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da psikolojik sorunları nedeniyle bugün yatırıldığı hastaneden kaçtığı belirtilen 25 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur B'den haber alamayan ve evlerinin kapısını açamayan aile, polise ihbarda bulundu.

Polisin çağırdığı çilingir vasıtasıyla girilen evde Yağmur B'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın şüphelisi Yağmur B'nin öz ağabeyi 26 yaşındaki Soner B, bir süre sonra suç aleti bıçakla birlikte eve gelerek suçunu itiraf etti.

Soner B'nin şizofren olduğu, bugün ailesinin isteği ile hastanenin psikiyatri servisine yatışının yapıldığı, hastaneden kaçarak eve gelip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüpheli, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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