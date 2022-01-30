Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu - Haberler
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Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
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Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

ŞANLIURFA'da, hastaneden hırsızlık şüphelisi Ferhat Y. (23), kaçarken atladığı sulama kanalında yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da, hastaneden hırsızlık şüphelisi Ferhat Y. (23), kaçarken atladığı sulama kanalında yaşamını yitirdi.

Olay, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan daha önceden kaydı bulunan Ferhat Y., gece geç saatlerde hastane koridorlarında gezdiği sırada güvenlik görevlilerince fark edildi. Olay yerinden kaçan Ferhat Y., yakalanmamak için tel örgülerin bulunduğu alandan sulama kanalına atladı.  Ferhat Y.'nin suya düştüğünü gören görevliler, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler tarafından başlatılan çalışmada, Ferhat Y.,'nin cansız bedeni bulundu. Boğulduğu anlaşılan Ferhat Y.'nin cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı kanalda boğuldu

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Harran Üniversitesi, Araştırma, Güncel, Haber

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