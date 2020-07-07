Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
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Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen genç, "Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi" dedi. Genç hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

07.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:51

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen genç, "Ambulans şoförü olmak hayalimdi" sözleriyle aracı kaçırmasının gerekçesini açıkladı. Genç hakkında 'Gece Vakti Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olay, 12 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulans şoförü olarak görev yapan A.B, 34VZ3586 plaka sayılı ambulansın içerisinde bekliyordu. Bu sırada, hastanenin acil pandemi alanından ambulans çağrıldı.

ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ AMBULANSI ALIP KAÇTI

Şoför, bunun üzerine aracı çalıştırarak hastanenin acil pandemi alanı önüne park edip nakil olacak hastayı almak üzere hastaneye girdi. Ambulans, çalışır vaziyette ve anahtarın üzerindeydi. Çetin A, çalışır vaziyette olan araca binerek ambulansla hastanenin önünden ayrıldı. Şoför aracın çalındığını ihbar edince, ambulans Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Çetin A, araçtan inmemek için direndi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Polis merkezine götürülen genç adam ifadesinde, çocukluğundan beri ambulans şoförü olmak istediği için aracı çalışır vaziyette görünce araca binerek hastanenin önünden ayrıldığını, tekrar hastanenin önüne ambulansı bırakmak için döndüğü sırada polislerin kendisini durdurduğunu, ambulansı çalma niyetinin olmadığını anlattı. İfadesi ardından genç adam, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tararfından Çetin A. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, suçunu ikrar eden Çetin A.'nın görevi başında bulunan ambulansa binerek hastaneden ayrılmak suretiyle yüklenen 'Gece Vakti Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçunu işlediği anlatıldı. 10,5 yıla kadar hapsi istenen Çetin A, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
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