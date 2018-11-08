Hastanede Yangın Tatbikatı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, hastane çalışanları hastane içinde mahsur kalan yaralıları sedyeyle dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli itfaiye aracı ile kurtardı.

Yaralılara hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde müdahale edildi.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Müdürü Doğan Baysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tip tatbikatların sürekli yapılması gerektiğini belirterek, "Hastane personelimiz ve itfaiye ekipleri başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Hastanemizde yılda en az bir defa bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hastane çalışanlarımız olası bir yangın durumunda nasıl davranacağını tatbikatlarla yerinde görerek öğreniyor." dedi.