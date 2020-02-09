Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
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Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

İzmir'de özel bir hastanenin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

09.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:05
Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

'de özel bir hastanenin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğe yol açan yangında, hastalar sedyelerle tahliye edildi.

İzmir'in ilçesi semtinde bulunan 7 katlı özel bir hastanenin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastaların tahliye edilmesi devam ediyor. Öte yandan, bazı hastalar da sedyelerle tahliye ediliyor. Adeta can pazarının yaşandığı yangında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca çevre hastanelerden çok sayıda ambulans da bölgeye geldi. Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

(Sinan Yeniçeri - Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA
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