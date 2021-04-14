Hastanede terör estiren kadından pes dedirten savunma: Sağlığımız için dövüştük

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Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinden bir kadının "Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük" demesiyse hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö'nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTILAR

Hastaneyi birbirine katan 2'siu kadın 9 kişi tıbbı malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAYRETE DÜŞÜREN SÖZLER

Sevk esnasında şüpheli kadının "Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum" demesiyse hayrete düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ