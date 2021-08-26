Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman

Hatay'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp durumları ağırlaşınca hastaneye yatırılanlar, aşılarını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

Hatay'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp durumları ağırlaşınca hastaneye yatırılanlar, aşılarını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

Öğretmen Mustafa Kaya'nın (45), Kovid-19 testi 2 hafta önce pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Kaya, durumunun ağırlaşması üzerine 19 Ağustos'ta Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Kovid-19 servisinde 19 Ağustos'tan bu yana tedavisi süren Kaya, AA muhabirine, hastalığının etkilerinin 5'inci günden sonra arttığını ve hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kaya, burada yapılan tetkikler sonrası Kovid-19 servisinde tedaviye alındığını anlatarak, "Nefes darlığı çektiğim 2 günlük süreç çok sıkıntılıydı. Şu an hastaneye yatırıldıktan sonra nefes almam düzelmeye başladı. Kovid-19 aşısını aksattım. Gönüllü aşı kampanyasına başvurmuştum ancak çıkmadı. Yaz ayları süresince biraz tembellik, gezme, tatil derken aşıyı aksattım. Sonunda da hastalığa yakalandım." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptırmayı ihmal ettiğini belirten Kaya, herkese Kovid-19'a karşı aşı olmaları önerisinde bulundu.

Kaya, aşıyla hastalığın hafif atlatıldığını anladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaşım henüz 45, bu hastalık yaşa bakmıyor. Kendimi sağlıklı hissederdim. Herhangi bir kronik ya da sağlık sorunu yaşayan birisi değilim. Buna rağmen hastaneye yatırabiliyor. Tavsiyem şu, aşı olmayan arkadaşlar, dostlar bir an evvel aşılarını olsunlar. Bunun, hem kendileri hem de toplum için daha hayırlı olacağı kanaatindeyim. Hastanelerimizin de yükünü hafifletmiş oluruz. Aşı olmadığım için hastaneye yattığımı düşünüyorum, bunun da pişmanlığını yaşıyorum. Herkesin aşı olması tavsiyesinde bulunuyorum."

Aşı olamayan 25 yaşındaki genç, Kovid-19 servisinde tedavi görüyor

Kovid-19 aşısını erteleyen 25 yaşındaki Bilgehan Kaplan da 15 gün önce hastalığa yakalandığı ifade etti.

Hastalığının ağır geçmesi üzerine 18 Ağustos'ta Kovid-19 servisinde tedaviye alındığını anlatan Kaplan, "Aşırı öksürük vardı. İshal, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerle hastaneye geldim. 2-3 adım bile atamıyordum. Hatta hastanenin içinde birkaç kez dinlenerek doktora göründüm. Çok ağır bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Kesinlikle herkes aşı olsun. Aşının bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Sadece aşıyı çok erteledim. 'Bugün, yarın olurum.' diye hep sonraya attım. Başıma gelenler hep aşıyı ertelemekten oldu. Keşke ertelemeseydim. Aşı olsaydım burada yatmıyor olabilirdim." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu