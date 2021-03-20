Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi
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Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi

20.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:36

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Ali Sunal'dan güzel haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sunal, tedavisinin bittiğini ve evine geçtiğini söyledi.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan çocukları Ezo Sunal ile Ali Sunal geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. 20 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Ezo Sunal evde tedavi olurken abisi solunum sıkıntısı yaşadığı için hastaneye kaldırılmıştı.

"TEDAVİM BİTTİ"

Sağlık durumu iyiye giden Ali Sunal, sosyal medya hesabından sevenlerinin yüreklerine su serpen bir açıklama yaptı. Sunal açıklamasında "Herkese merhaba. Tedavim bitti iyiyim. Eve çıktım ilgilenen herkese teşekkürler sağlıklı günler dilerim" dedi.

Sunal'ın paylaşımına başta kız kardeşi Ezo Sunal olmak üzere Emre Altuğ ve Dolunay Soysert'ten de yorum geldi.

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi

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Haber Yorumları (1)
ABDULLAH: Dini değerlerle dalga geçen biriydi.
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