Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu

10 gün önce koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan, hasta yatağından gözyaşları içinde video çekerek bir cihaza bağlı olmadan nefes almanın çok güzel bir şey olduğunu anlattı.