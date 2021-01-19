Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu
10 gün önce koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan, hasta yatağından gözyaşları içinde video çekerek bir cihaza bağlı olmadan nefes almanın çok güzel bir şey olduğunu anlattı.
Koronavirüse yakalanan başarılı sunucu ve oyuncu Okan Karacan, durumu ağırlaşınca apar topar evine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ambulanstan paylaşım yaparak çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen oyuncu, bu sefer de hasta yatağından video paylaşarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.
"GÜZEL HABERLERLE KARŞINIZDA OLACAĞIM"
Karacan paylaşımında "Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden 'merhaba' demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile" ifadelerini kullandı.