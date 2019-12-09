Hastanede korkutan yangın: Bazı hastalar tahliye edildi
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Hastanede korkutan yangın: Bazı hastalar tahliye edildi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

09.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:37
Hastanede korkutan yangın: Bazı hastalar tahliye edildi

'in Konak ilçesinde bulunan Dr. Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Yangın dolayısıyla, önlem amaçlı olarak bazı hastalar tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre yangın, gece saat 23.00 sıralarında Tepecik Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi E blokta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Hastanede bulunanların durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir hasta odasında çıkan yangında, önlem amaçlı bazı hastalar tahliye edildi ve pozitif basınçlandırma yapılarak binadan duman tahliyesi yapıldı.


Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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