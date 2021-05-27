Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı
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Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişi, kendisine uyarıda bulunan doktoru bıçakladı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişi, kendisine uyarıda bulunan doktoru bıçakladı.

Olay,

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde poliklinikte çalışan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği esnada hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N.'yi uyardı.

ELİNDEN VE BELİNDEN BIÇAKLADI

Bayram N. ise uyarılara aldırış etmeyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkararak doktor İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Olayı gören hastanenin güvenlik görevlileri bıçaklı saldırgan Bayram N.'yi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine haber verdi.

BİRKAÇ HAFTADIR HASTANEYE GELİYORMUŞ

Olay yerine gelen ekipler Bayram N.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK"

Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" denildi.

Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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