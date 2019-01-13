Hastanede Doktoru Darp Eden Hasta Yakınına Adli Kontrol

Samsun'da hastanede doktorun darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baş ağrısı şikayetiyle acile gelen bir hasta, kalabalığı görünce kendisinin sırasının öne çekilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakını Y.A. ile Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık arasında sıra tartışması çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine hasta yakını Y.A., görevli doktora yumruk atarak darp etti. Dr. Hüseyin Tufan Yanık, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA