Hastanede direksiyon başında kalp krizinden öldü
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Hastanede direksiyon başında kalp krizinden öldü

Hastanede direksiyon başında kalp krizinden öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir öğretmen rahatsızlanarak gittiği devlet hastanesi bahçesinde aracının içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir öğretmen rahatsızlanarak gittiği devlet hastanesi bahçesinde aracının içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şehit Uğur Ekiz İlkokulunda görevli öğretmen Ersan Kayalık (63) rahatsızlanınca gece Erzin Devlet Hastanesine gitti. Saat 04.00 sıralarında park halindeki aracın direksiyon başında oturan Kayalık'ın hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu hastane görevlilerine bildirdi. Doktorlar kontrol ettikleri öğretmenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi

Öğretmenin cansız bedeni morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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