Hastanede 58 günlük yaşam savaşını kaybetti

Korkuteli Karayolu üzerinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada yaralanan ve 58 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Hüseyin Işık (44), bugün yaşamını yitirdi.

Korkuteli Karayolu üzerinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada yaralanan ve 58 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Hüseyin Işık (44), bugün yaşamını yitirdi.

Kaza 11 Nisan günü saat 22.30 sıralarında, Antalya- Korkuteli Karayolu Bayat Bademleri mevkiinde meydana geldi. 4 arkadaşın içinde bulunduğu Yahya D.'nin kullandığı 07 GN 378 plakalı otomobil, Osman K. yönetimindeki 33 VP 523 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Mustafa Kalkay olay yerinde, Adem Çatak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, sürücü Yahya D. ile Hüseyin Işık ise yaralandı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 58 gündür tedavi gören Hüseyin Işık, bugün yaşamını yitirdi. Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere hastane morgundan alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli Köken